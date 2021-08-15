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Dünya, Koronavirüs

Filistin'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 70'nin Delta varyantı olduğu bildirildi

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında son günlerde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 70'nin ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğu belirtildi.

Mustafa Deveci   | 15.08.2021
Filistin'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 70'nin Delta varyantı olduğu bildirildi

Kudüs

Filistin'in Sesi radyosuna konuşan Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Visam Subeyhat, Kovid-19 salgının Batı Şeria'da yükselişe geçtiğini ifade etti.

Ülkedeki aktif vakaların yüzde 70'nin Delta varyantı olduğuna dikkati çeken Subeyhat, Filistin'in Kovid-19 salgınında dördüncü dalgaya girmiş olabileceğini vurguladı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'da 225 yeni vakanın belirlendiği aktarıldı.

Bunun nisan ayından bu yana görülen en yüksek günlük vaka olduğu kaydedildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise son 24 saatte 152 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam vaka sayısı 349 bin 108'e ulaştı, virüs nedeniyle 3 bin 891 kişi ise hayatını kaybetti.

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