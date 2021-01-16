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Dünya

Filistin'de siyasi gruplar ve kurumlar seçim kararından memnun

14 yıl aradan sonra yapılacak milletvekili ve başkanlık seçimlerinin tarihini belirleyen kararnamenin imzalaması memnuniyetle karşılandı.

Hamdi Yıldız   | 16.01.2021
Filistin'de siyasi gruplar ve kurumlar seçim kararından memnun

Gazze

Filistin Kurtuluş Örgütü, hükümet, Ulusal Konsey ve siyasi gruplar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14 yıl aradan sonra yapılacak milletvekili ve başkanlık seçimlerinin tarihini belirleyen kararnameyi imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçimler belki bölünmüşlüğü sonlandıracak, realitede vücut bulması gereken bir ortaklık gölgesinde ulusal birliğin yeniden oluşmasını sağlayacak." dedi.

Bundan sonra ikinci adımın seçimlerin başarılı olması ve içeriyi düzenlemek için kapsamlı bir ulusal diyaloğun niteliğine ilişkin istişareler olacağını aktaran Ebu Yusuf, gelecek aşamada tüm ayrıntıların tartışılacağı derin ulusal diyaloğa tanık olunacağını dile getirdi.

Başbakan Muhammed İştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimlerin icrası ve bölünmüşlük sayfasının dürülmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki yıl önce hükümete verdiği en bariz görevlerden biriydi" ifadelerini kullandı.

İştiyye, ulusal katılımı ve çoğulculuğu gerçekleştirmesiyle seçimlerin şeffaf ve temiz bir şekilde icrasını kolaylaştıracak tüm çalışmayı yapmaya hükümetin hazır olduğunu kaydetti.

Ulusal Konsey Başkanı Selim Zanun da yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin başarılı olmasının birinci dereceden ulusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Demokrasinin önemine işaret eden Zanun, "seçimlerin icrasının, halkın ve liderlerinin, temsilcilerini seçmede tercihini demokrasiden yana kullandığının bir göstergesi olduğunu" ifade etti.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin televizyonuna verdiği röportajda, seçimleri Filistin halkında demokratik hayatın canlanmasına yönelik gerçek bir atılım olarak değerlendirdi.

Kararın, Hamas Hareketi ve tüm ulusal çalışma gruplarıyla aralarındaki bir anlayış sonucunda ortaya çıktığını belirten Rucub, Hamas'la aylar süren diyalog toplantılarını hatırlattı. Rucub, tarihini belirtmeksizin Kahire'nin tüm grupların katılacağı kapsamlı bir ulusal diyalog toplantılarına ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Eski İcra Komitesi Üyesi Hanan Aşravi, Twitter hesabından karara ilişkin memnuniyetini, "Kadınların, gençlerin ve değişim ve yenilenme çağrısı yapan herkesin yetkinlik, temizlik ve ulusal bağlılık temelinde seçimlere hazırlanması zorunlu hale gelmiştir." şeklinde ifade etti.

Gazze'deki Hamas Hareketinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi, milletvekili ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnamenin çıkarılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Aralık 2020'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bir mektup göndererek, "seçimlerin daha önce şart koşulduğu gibi eş zamanlı olarak değil, sırasıyla yapılmasını kabul ettiklerini" bildirmişti. Mektubun ardından Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de gelecek dönemde hükümetin seçim süreci için tüm çabaları ortaya koymaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi dün imzalamıştı.

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