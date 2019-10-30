Euro
6.35
Dolar
5.71
BIST 100
98,692.03
Altın
1,494.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin'de genel ve başkanlık seçimleri eş zamanlı yapılmayacak

Filistin Merkez Seçim Komitesi, başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılması gerekmediği konusunda Hamas dahil Filistinli grupların çoğunun onayını aldıklarını duyurdu.

Qays Abu Samra,Hacer Başer   | 30.10.2019
Filistin'de genel ve başkanlık seçimleri eş zamanlı yapılmayacak

Ramallah

Filistin Merkez Seçim Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Genel seçimlere katılmayı düşünen Filistinli grupların çoğu, başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılması gerekmediği ve aradaki süre 3 ayı geçmeyecek şekilde iki seçimin art arda yapılabileceği yönündeki tutumlarını tarafımıza iletti." denildi.

Seçim Komitesi'nin Gazze temasları

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğindeki bir heyet, Filistinli gruplarla genel seçimler meselesini istişare etmek için pazar akşamı Batı Şeria'dan Gazze'ye geçmişti.

Nasır, pazartesi günü de Hamas ve diğer Filistinli gruplarla bir araya gelmişti. Toplantının ardından açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hareketin; genel, başkanlık ve ulusal konsey şeklinde kapsamlı seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı olduğunu belirtmişti.

Ancak görüşmeye katılan diğer Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istediği gibi önce genel seçimlerin yapılmasına onay vermiş ve iki seçim arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesini şart koşmuştu.

Hamas da bu açıklamanın ardından dün seçimlerin eş zamanlı yapılması ısrarından vazgeçtiğini duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Hamas ise bir gün sonra Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası

Benzer haberler

'Biz Barış Pınarı Harekatı'nı terör örgütüne karşı yaptık'

'Biz Barış Pınarı Harekatı'nı terör örgütüne karşı yaptık'

Filistin'de genel ve başkanlık seçimleri eş zamanlı yapılmayacak

Cezayir Genelkurmay Başkanı: Cumhurbaşkanlığı seçimi zamanında yapılacak

ABD'li senatörden 'İsrail'e yapılan yardımlar kesilsin' mesajı

ABD'li senatörden 'İsrail'e yapılan yardımlar kesilsin' mesajı
'Filistin seçimleri konusunda anlaşmak ulusal zorunluluktur'

'Filistin seçimleri konusunda anlaşmak ulusal zorunluluktur'
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı