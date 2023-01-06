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Dünya

Filistin Yönetimi, İsrail’in yaptırım kararlarını “ırkçı sömürgecilik” olarak değerlendirdi

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, BM'de İsrail’in işgal ve ihlallerine karşı başlattıkları girişim üzerine Tel Aviv yönetiminin 5 maddelik yaptırım kararı almasına ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

Mücahit Aydemir, Qais Omar Darwesh Omar   | 06.01.2023
Filistin Yönetimi, İsrail’in yaptırım kararlarını “ırkçı sömürgecilik” olarak değerlendirdi

Kudüs

Filistin Yönetimi, İsrail’in Filistin'e yönelik 5 maddelik yaptırım kararı almasını “sömürgeci ırkçılık” olarak niteledi.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, Birleşmiş Milletler'de (BM) İsrail’in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin'e yönelik Tel Aviv yönetiminin bir dizi yaptırım kararı almasını AA muhabirine değerlendirdi.

Dik, "Bu uygulamalar, işgalci İsrail devletinde hükümete hakim olmaya başlayan ırkçı sömürgeci zihniyetin bir ifadesidir." dedi.

Filistinli yetkili, “Bu, Filistin halkına ve onların liderliğine karşı uygulanan bir tür organize devlet terörüdür." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk nezdinde İsrail’e karşı mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Dik, şöyle devam etti:

“Bu yaptırımlar, Filistin halkını ve liderliğini, işgalci İsrail’in ihlalleri ve suçlarının ortaya çıkarılması ve ondan hesap sorulması için uluslararası hukukun izin verdiği ölçüde siyasi, hukuki ve diplomatik girişimleri sürdürmekten caydırmayacak.”

İsrail yönetiminin kararını “tehlikeli bir şekilde gerilimi tırmandırma” olarak değerlendiren Filistinli yetkili, "İsrail hükümetinin uyguladığı ve en uç nokta olarak kabul edilen müdahaleyi durdurması" için ABD yönetimine de çağrı yaptı.

İsrail’in yaptırım kararları

İsrail hükümeti, BM’de Tel Aviv'in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin'e yönelik bugün 5 maddelik yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail hükümetine bağlı ulusal güvenlikten sorumlu küçültülmüş bakanlar komitesi "Güvenlik Kabinesi"nin, "Filistin yönetiminin İsrail devletine yönelik siyasi ve hukuki savaş açma kararına karşı alınan” bir dizi adımı onayladığı bildirilmişti.

Bu kapsamda İsrail, işgal altındaki Filistin’e giden fonların kesilmesi, Filistinli yetkililere uygulanan imtiyazların kaldırılması, insani yardım kuruluşlarının işgal altındaki Batı Şeria’daki faaliyetlerinin engellenmesini de içeren 5 maddelik yaptırım listesi açıklamıştı.

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