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Dünya

Filistin yerel seçimleri birinci turunda oy verme işlemi başladı

Filistin yerel seçimlerinin birinci turunda, 154 köy ve belde gibi küçük yerleşim birimlerinin yerel meclislerini belirlemek için halk sandık başına gitti.

Enes Canlı   | 11.12.2021
Filistin yerel seçimleri birinci turunda oy verme işlemi başladı Fotoğraf: Issam Rimawi / AA

Kudüs

Filistin Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı rakamlara göre, seçimlerin ilk turunda 376 yerel meclisten 154'ünün belirlenmesi için oy verme işlemi başladı. Bu yerel meclislerden, 162'sinde tek bir liste katıldığı ve doğrudan seçileceği, 60 yerel mecliste aday çıkmadığı veya aday listeleri yetersiz olduğu için seçim olmayacağı bildirildi.

Öte yandan Hamas, mayısta genel seçim ve başkanlık seçimlerini Filistin yönetiminin ertelediği gerekçesiyle belediye seçimlerini boykot ediyor. Hamas'ın kontrolündeki Gazze şeridinde seçim yapılmıyor.

Filistin seçim yasası, aday listelerinde 4'te 1 oranında kadın temsilini zorunlu kılıyor. Seçimlerin birinci turunda, 277 parti ve 488 bağımsız listenin bulunduğu, listelerdeki aday sayısının 1599'u kadın olmak üzere 6 bin 299 olduğu belirtiliyor.

Ancak, kadınların sadece 9 listede birinci sırada yer aldığı ve listelerin çoğunda seçilme ihtimalinin düşük olduğu alt sıralarda kaldığına dikkat çekiliyor.

İsrail, Kudüs'ü doğusu ve batısıyla tek taraflı başkenti olarak kabul ettiği gerekçesiyle Filistin yönetimi Kudüs bölgesindeki seçimlerini yapamıyor.

Mayıs ayında yapılması planlanan Filistin seçimleri, işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin oy kullanmasına İsrail'in izin vermediği gerekçesiyle ertelenmişti.

İkinci tur, Mart 2022'de Filistin'deki şehirler gibi büyük yerleşim merkezlerinin yerel meclislerini belirlemek için düzenlenecek.

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