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Dünya

Filistin Ulusal Konseyinden Bahreyn Çalıştayı'nı boykot çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, Bahreyn Çalıştayı'nın başarısız olması için Arap ülkelerine boykot çağrısında bulundu.

Laith Joneidi,Sümeyye Özer   | 24.06.2019
Filistin Ulusal Konseyinden Bahreyn Çalıştayı'nı boykot çağrısı

Amman

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, Selim ez-Zanun başkanlığında Ürdün'ün başkenti Amman'da toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada konseyin, Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılması planlanan "ABD Çalıştayı'nı" kesin bir dille reddettiği vurgulandı.

Açıklamada, Arap ülkelerinden söz konusu çalıştayı başarısız kılacak bir mutabakat gerçekleştirmeleri ve boykot etmeleri istendi. 

Açıklamada, "Çalıştayda alınacak; siyasi çözümü ekonomik çözümle değiştirmeyi, 'Yüzyılın Anlaşması' planını pazarlamayı, işgalci devletin normalleşmesinin yanı sıra Filistin'in kendi kaderini tayin etme, topraklarına yeniden dönüş ve egemenliğini kazanmış bağımsız bir devletin kurulması hakkını sonlandırmayı hedefleyen sonuçların tümünü reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin ekonomisinin kötü olmasının ana nedeninin İsrail işgali olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumdan çıkabilmenin tek yolunun; ülkede refahın sağlanması, ulusal ekonominin tahakküm ve bağımlılıktan kurtulması olduğu vurgulandı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere "boykot" çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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