Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Suriye'nin güneyinde toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle sınırı geçerek geceyi Suriye topraklarında geçirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Suriye'ye sızarak geceyi orada geçirdi Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Suriye'nin güneyinde toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle sınırı geçerek geceyi Suriye topraklarında geçirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 3 İsrailli'nin Şeyh (Hermon) Dağı bölgesinde gece saatlerinde sınır ihlali yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Suriye'nin güneyini işgal altında tutan İsrail ordusunun söz konusu şahısları sabah saatlerinde bulduğu ve İsrail polisine teslim ettiği aktarıldı.

Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, Yahudi yerleşimleri kurulması çağrısıyla sık sık Suriye'ye giriyor.

İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin bazı mensuplarının açık desteğini alan Bashan Öncüleri hakkında bugüne kadar herhangi bir cezai yaptırımda bulunulmadı.