Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, şubat ayında Mescid-i Aksa'yı 20 kez bastı
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şubat ayında Mescid-i Aksa'ya en az 20 kez baskın düzenlediği, İsrail ordusunun ise El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisinde 44 kez ezana engel olduğu bildirildi.
Kudüs
Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlalleriyle ilgili bilgi verildi.
İsraillilerin şubat ayında Mescid-i Aksa'ya 20'den fazla baskın düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun ise El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisinde 44 kez ezana engel olduğu kaydedildi.
İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Aksa'ya yönelik baskınlarını artırarak gerilim dozunu yükselttiklerine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İşgal güçleri, Harem-i İbrahim Camisinde ezanın engellenmesinin yanı sıra camiye saldırılara da devam ederek, hiçbir gerekçe göstermeden Müslümanları zorla dışarı çıkaran kışkırtmalarda bulundu. İşgal güçleri, Harem-i İbrahim Camisini mekansal ve zamansal olarak bölme girişimleri doğrultusunda hiçbir gerekçe gösterilmeden cemaatin hareme girmesine engel oldu."
İsrail'in Filistinlileri ve orada görev yapanları Harem-i İbrahim Camisinden uzaklaştırma çabaları doğrultusunda adımlar attığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Filistin'deki kutsal mekanlara yönelik ihlallerin durdurulması için uluslararası kuruluşların harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.
Mescid-i Aksa baskınları
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.
İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.
İsrail yönetimi ise Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.
Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.