Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs
Sosyal medyada yayımlanan video kaydında, polis korumasındaki fanatik İsrailli grubun, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek ayin yaptığı görülüyor.
Haaretz gazetesi muhabiri Nir Hasson'un X hesabından paylaştığı görüntüde, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da Kubbetu's Sahra yönünde yere yattıkları ve yüksek sesle ayinler yaptıkları dikkati çekti.
Paylaşımında Mescid-i Aksa'da yaşananları "Yahudi tapınağı destekçileri için büyük bir zafer" olarak nitelendiren İsrailli gazeteci Hasson, tapınak destekçisi Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "çatısı olmayan bir havra" elde ettiğini öne sürdü.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçen ay yaptığı bir açıklamada "mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mescid-i Aksa'nın statüsüyle ilgili bir değişiklik olmadığını dillendirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.