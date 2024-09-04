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Dünya

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs

Sosyal medyada yayımlanan video kaydında, polis korumasındaki fanatik İsrailli grubun, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek ayin yaptığı görülüyor.

Haaretz gazetesi muhabiri Nir Hasson'un X hesabından paylaştığı görüntüde, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da Kubbetu's Sahra yönünde yere yattıkları ve yüksek sesle ayinler yaptıkları dikkati çekti.

Paylaşımında Mescid-i Aksa'da yaşananları "Yahudi tapınağı destekçileri için büyük bir zafer" olarak nitelendiren İsrailli gazeteci Hasson, tapınak destekçisi Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "çatısı olmayan bir havra" elde ettiğini öne sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçen ay yaptığı bir açıklamada "mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mescid-i Aksa'nın statüsüyle ilgili bir değişiklik olmadığını dillendirmişti.

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