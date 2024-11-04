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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 6 aracı ateşe verdi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde en az 6 aracı ateşe verdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 6 aracı ateşe verdi

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artarak devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'a yakın El-Bire kentinin sanayi bölgesine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenleyen İsrailliler, Filistinlilere ait en az 6 aracı ateşe verdi.

Tanıklar, yangın ihbarının ardından bölgeye ambulans ve sivil savunma ekiplerinin geldiğini, yerleşimcilerin ekiplere doğru ateş açtığını ancak herhangi bir can kaybı olmadığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

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