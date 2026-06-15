Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde, biri uluslararası bir medya kuruluşuna ait toplam 4 araca saldırarak kullanılamaz hale getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil’de CNN aracının da yer aldığı 4 arabaya saldırdı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde, biri uluslararası bir medya kuruluşuna ait toplam 4 araca saldırarak kullanılamaz hale getirdi.

AA muhabirinin ulaştığı kaynaklara göre, İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde bulunan El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde CNN’e ait bir basın aracı ile Filistinlilere ait 3 araca zarar verdi.

Yerleşimcilerin, araçların lastiklerini patlattığı, camlarını taşla kırdığı ve arabaları kullanılamaz hale getirdiği görüldü.

Olay sırasında CNN televizyonu ekibinin araç içinde bulunmadığı, ekip üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin buğday tarlalarını ateşe verdi

Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti aktivisti Diyab Hacce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca yüzü maskeli İsraillinin, Nablus kentine bağlı Burka beldesinin El-Mesudiyye bölgesine saldırdığını, Filistinli Musa Adiys'in evini bastığını belirtti.

İsrailli grubun Adiys'in evine taşlarla saldırdığını, aracının camlarını kırdığını aktaran Hacce, saldırıda ev sahibinin yaralandığını söyledi.

Bununla yetinmeyen İsrailli saldırganların bölgede Filistinlilere ait buğday tarlalarını ateşe verdiğini belirten Hacce, geniş alanlarda ekili mahsullerin yandığını ifade etti.

Filistin Kızılayı ve Sivil Savunma ekiplerinin, tarlalardaki yangını söndürmeye çalıştığını kaydeden Hacce, bölgedeki Filistinlilerin söndürme çalışmalarına destek olduğunu dile getirdi.

İsrail, Filistinlilere ait yapıları yıktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine buldozerler ve iş makinaları eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail askerleri buldozerlerle Filistinlilere ait ev ve yapıları yıktı ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail güçlerinin, Cenin'de de yıkımlar gerçekleştirdiği, Ramallah'ta ise Zahir Sati Ebu Fuheyde isimli Flistinliye ait 150 metrekarelik tavuk kesimhanesini yıktığı aktarıldı.

Yıkılan kesimhanenin yaklaşık 50 kişinin geçim kapısı olduğu ifade edildi.

Filistin makamları, Tel Aviv'in, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yeni yerleşim alanları açmak ve mevcut olanları genişletmek amacıyla Filistinlilere ait binaları ve yapıları yıktığını ifade ediyor.

İsrail ordusu, çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun El Halil, Nablus ve Beytüllahim kentleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, evleri basıp arama yapan ve eşyalara zarar veren İsrail askerlerinin aralarında 3 eski tutuklunun da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.