Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin mülklerine saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre fanatik Yahudiler, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarına devam etti.

İsrailliler, Beytüllahim kentine bağlı El-Meniyye köyünde Filistinlilerin evlerine taşla saldırdı. Olayda yaralanan olmazken, saldırılar bölge sakinlerinde korku ve endişe oluşturdu.

El Halil'in Es-Sumuğ bölgesinde de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, koyunlarıyla Filistinlilerin arazilerine girerek, tacizde bulundu.

Aynı şekilde Ramallah'ın Et-Tayyibe köyünde de İsrailliler koyunlarıyla Filistinlilerin arazilerine girerek, rahatsız edici davranışlarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koydu

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde Filistinlilere ait 42 dönüm araziyi "askeri bölge" bahanesiyle el koydu.

Filistin'de Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verdi.

Beşarat, İsrail makamlarının Tubas'ın doğusundaki Teyasir köyünde Filistinlilere ait 42 dönüm arazinin "askeri bölge" olduğu bahanesiyle "gasbetme kararı" aldığını belirtti.

Tubas kentinin Batı Şeria'nın C bölgesinde olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarihi alanlardaki ihlallerini artırırken, Filistinliler, İsrail'in eylemlerinin Batı Şeria'nın C bölgesinde toprak kontrolünü genişletmek ve yerleşim faaliyetlerini desteklemek için yapıldığını belirtiyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin: Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son bir haftada 76 saldırı gerçekleştirdi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Filistin topraklarında son bir haftada 76 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Filistin Hükümeti İletişim Merkezinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu 76 saldırıda, 19 Filistin yerleşiminin hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 19 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Paylaşımda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ait araç ve mülklere yönelik saldırıları görüntülerine de yer verildi.

Videolarda, buldozerlerin Filistinlilere ait arazilerde yıkım faaliyetleri yürüttüğü görüldü.

Paylaşımda, söz konusu verilerin son bir haftalık dönemi kapsadığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail yönetiminin de bu dönemde Filistin topraklarında çok sayıda yıkım emri çıkardığı da hatırlatıldı.

Filistin: İsrail'in yasa dışı yerleşimi genişletmesi bölgeyi daha fazla şiddete sürükleyecek

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in yerleşim politikalarının bölgeyi daha fazla şiddet ve gerilime sürükleyeceği uyarısında bulunarak, ABD yönetimine İsrail'i durdurmak için müdahale etme çağrısı yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yayımladığı Devlet Başkanlığı açıklamasında, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 162 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesini onaylaması kınandı.

Açıklamada, yerleşim faaliyetlerinin tüm biçimleriyle yasa dışı olduğu belirtilerek, bunların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yerleşimlerin gayrimeşruluğunu teyit eden 2334 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası meşruiyet kararlarına açık bir meydan okuma niteliği taşıdığı ifade edildi.

İsrail yönetimi, söz konusu politikaların yol açacağı "ciddi sonuçlardan" sorumlu tutularak, bu uygulamaların bölgeyi daha fazla şiddet ve gerilim sarmalına sürükleyeceği belirtildi.

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD yönetimine de bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için "İsrail'in çılgınlığını durdurmak üzere derhal müdahalede bulunma" çağrısı yaptı.

Açıklamada, Filistin halkının topraklarında kalmaya ve meşru ulusal haklarına bağlılığını sürdürmeye devam edeceği belirtilerek, yerleşim planlarının Filistin halkını bağımsız devlet kurma hedefinden vazgeçiremeyeceği vurgulandı.

İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdaresi Planlama Konseyinin" Batı Şeria'daki çeşitli yerleşimlerde 2 bin 162 yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti.

Plan kapsamında Beytullahim'in güneyindeki Guş Etzion yerleşim bloğunda yer alan Givat yerleşiminde 1006, Nablus'un güneyindeki Har Braha yerleşiminde 922 ve El Halil kentindeki Kiryat Arba yerleşiminde 234 yeni konutun inşa edilmesi öngörülüyor.