Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ebu Fellah beldesine saldırısında 2 Filistinli ile bazı yabancı aktivistler yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlileri ve yabancı aktivistleri yaraladı Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ebu Fellah beldesine saldırısında 2 Filistinli ile bazı yabancı aktivistler yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, Ramallah kentinin kuzey kesimindeki Ebu Fellah beldesinde çiftçilikle uğraşan ve tarım arazilerine ulaşmak isteyen Filistinlilere saldırdı.

Filistinlilere saldırılara tepki göstermek için bölgede bulunan yabancı aktivistler de gaspçı İsraillilerin hedefi oldu.

İsrailli saldırganların biber gazı sıkması ve darbetmesi sonucu 2 Filistinli ve bazı yabancı aktivistler yaralandı.

Yararlıların sayısına ilişkin bilgi verilmezken, yabancı aktivistlerin uyruğu da belirtilmedi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.