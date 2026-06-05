Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde gece saatlerinde Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine saldırdı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde gece saatlerinde Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Tubas kenti ile Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, askeri üniformalı 4 İsraillinin Atuf bölgesinde artezyen su kuyusunu koruyan 2 Filistinli gence saldırdığını söyledi.

Bişarat, saldırgan İsraillilerin, Nazir Muhammed Bişarat'a ait su kuyusuna ve elektrik panosuna zarar verdiğini, bu sebeple kuyunun su pompalayamadığını aktardı.

Fanatik İsraillilerin bölgedeki Hırbet er-Ras el-Ahmer köyündeki 5 ailenin evine de baskın düzenlediğini belirten Bişarat, gaspçı İsraillilerin hane sakinlerine saldırdığını, elektrik hatlarını tahrip ettiğini ve kameralara zarar verdiğini kaydetti.

Saldırgan İsraillilerin Filistinlilere birkaç gün içinde bölgeyi terk etmeleri tehdidinde bulunduğunu paylaşan Bişarat, İsraillilerin Tubas'ın doğusundaki Atuf bölgesinde bulunan evlere ve tarım arazilerine giden su şebekesinin de bir kısmına zarar verdiklerini söyledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Selfit kentinin Brukin beldesindeki birçok eve baskın düzenleyerek arama yaptı. İsrail'in beldede düzenlediği baskında 7 Filistinli gözaltına alındı.

Nablus'un doğusuna da baskın yapan İsrail ordusu, evlerde arama yaptı ve 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, El-Halil kentinin güneyindeki Zahiriye beldesinde de 2 Filistinliyi gözaltına aldı ve çok sayıda eve baskın düzenledi.

Öte yandan yerel kaynaklar, yerleşimci İsraillilerin, El Halil'in batısındaki Celatiye bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerini iki gün önce işgal ederek toprağı sürmeye başladıklarını aktardı.

İşgal ettikleri tarım arazilerine İsrail bayrakları asan yerleşimci Yahudilerin, Celatiye bölgesine giden yolu toprak setler ve taşlarla kapattıkları, Filistinlilerin hareket etmesini ve arazilerine ulaşmasını engelledikleri kaydedildi.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, silahlı fanatik İsrailliler, El Halil kentinin İzna beldesinin doğusundaki Celatiye bölgesine giden yolu toprak bariyerlerle ve taşlarla kapatıp Filistinlilerin bölgeye ulaşmalarını engelledi.

Fanatik grup, art arda ikinci günde Celatiye'de Filistinlilere ait topraklarda tarım faaliyetinde bulundu ve bölgeye İsrail bayrakları dikti.

İsrail askerleri de topraklarına erişmeye çalışan Filistinlilere ateş açarak birinin durumu ağır 2 Filistinliyi yaraladı.

Saldırgan İsrailliler de Celatiye'de bir Filistinliyi darbetti.