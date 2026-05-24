Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da camiyi kundaklamaya çalıştı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye baskın düzenleyerek camiyi kundaklama girişiminde bulundu ve Filistinlilere ait 6 araca zarar verdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kufl Haris Köyü Belediye Meclis Başkanı Münir Ebu Yakub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yaklaşık 30 İsraillinin köye saldırdığını belirtti.

"Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçlara taşlarla saldırdı, köy camini yakmaya çalıştı." diyen Ebu Yakub, bölge sakinlerinin müdahalesiyle saldırganların camiyi yakamadan uzaklaştırıldığını aktardı.

Ebu Yakub, "Yahudi yerleşimciler ayrıca Filistinlilerin mülklerine de saldırdı, 6 aracı tahrip etti." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık bölgeyi hedef aldığını belirten Ebu Yakub, söz konusu saldırıların halk arasında tedirginliğe yol açtığını vurguladı.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit'in Vadi Şair bölgesinde bulundan zeytin ağaçlarından bazılarını kesti bazılarını ise kökünden söktü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'deki mezarlığa birkaç gün arayla yeniden saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in doğusunda bulunan Kisan ve Reşayide köylerine ait mezarlığa 5 gün arayla yeniden saldırdı. İsrailli saldırganlar, 5 mezarın taşlarını kırdı.

Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin daha önce de mezarlıkta defin işlemlerini engellemeye çalıştığını, Reşayide köyünden bir çocuğun cenazesinin defnedilmesinin girişiminde bulunulduğunu ancak köylülerin buna izin vermediğini aktardı.

Haberde, fanatik İsraillilerin daha önce de benzer saldırılarına hedef olan mezarlığın, iki köyün yaklaşık 3 kilometre doğusunda yer aldığı ve içerisinde 2 binden fazla mezar, 3 su kuyusu ve bir mescidin bulunduğu belirtildi.

Mesafir Yatta'daki şehit anıtına saldırı

Öte yandan WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Şehit Süleyman el-Hezelin Anıtı'na saldırdı.

Yerel kaynaklar, İsrailli saldırganların, Ummu'l Hayr bölgesindeki anıtı beşinci kez tahrip ettiğini ve çevresine dikilen ağaçlara da zarar verdiğini belirtti.

Söz konusu anıtın, İsrail askerlerinin yaklaşık 5 yıl önce araçla çarpması sonucu hayatını kaybeden Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mesafir Yatta'daki Ummu'l Hayr köyünün "bilge dedesi" Süleyman el-Hezelin için dikildiği ifade ediliyor.