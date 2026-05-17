Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilerin evlerine saldırarak 5 kişiyi yaraladı, Ramallah'ta da bir mahalleye baskın düzenleyerek Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Beytüllahim'im güneyindeki Merah Rabah Köyü'nde Filistinlilere ait evlere saldırdı.

İsrailli saldırganlar Filistinlileri darbedip biber gazı kullandı, yaralanan 5 Filistinliye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Saldırganlar ayrıca Filistinlilere ait bazı cep telefonlarını çaldı, bazılarını kırdı, bir araca ait anahtara da el koydu.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesinin girişindeki Muzeyrea Mahallesi'ne de baskın düzenledi.

İsrailli grup, mahallede Talmudik ayinler yaptı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'ya düzenledikleri baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Bunun yanı sıra, İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Osarin beldesine baskın gerçekleştirdi.

Polis köpekleri eşliğinde Filistinli Eşref Zeydan Adili'nin evini basan İsrail askerleri, evde arama yaparak eşyalara zarar verdi ve çevrede kazı çalışmaları yaptı. Baskın sırasında Adili, İsrail güçlerince darbedildi.

İsrail ordusu Nablus'un batı bölgesi, Ayn Mülteci Kampı ile Zavata ve Beyt İyba köylerine de askeri araçlarla baskın düzenledi.

Ramallah'ın kuzeyindeki Kubar beldesinde Kerim Yusuf ve İlyas el-Fahl isimli iki Filistinli genç, evlerinde yapılan aramaların ardından İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Beytüllahim'in batısındaki Husan Köyü'nde de Muhammed ve Faris Teysir Hamamira kardeşler, evlerine düzenlenen baskının ardından İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail ordusu ayrıca Beytüllahim'in güneydoğusundaki Taku beldesine de baskın düzenledi.