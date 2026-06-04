Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi darbederek yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, fanatik Yahudiler, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine baskın düzenledi.

Fanatik grup, Beyta yakınlarındaki Kummas bölgesinde bir Filistinliyi ağır şekilde darbederek yaraladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca bölgede tarım arazilerinde inşa edilen bir barakayı da bastı, içerisindeki malzemeleri tahrip etti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralama, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin Hükümeti İletişim Merkezi, son açıklamasında İsraillilerin, sadece son bir haftada işgal altındaki Filistin topraklarında 76 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Bu saldırılarda, 19 Filistin yerleşiminin hedef alındığı; 6'sı çocuk 19 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı, 5 kişiyi darbetti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda, fiziksel engelli bir kadının da bulunduğu 14 Filistinliyi gözaltına aldı; 5 kişiyi darbetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde sabah saatlerinde baskınlar düzenlemeye ve Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor.

İsrail askerleri Ramallah'ın Deyr Ebu Meşal ile Ummu Safa köylerine gerçekleştirdiği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan birinin engelli bir kadın olduğu aktarıldı.

Beytullahim kentinde ise İsrail güçleri Husan beldesine baskın düzenledi. Evlerinde arama yapılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri Beytullahim'in doğusunda bir sanayi tesisini yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri Beytullahim'in doğusundaki Dar Salah beldesi yakınlarında yer alan Kabir Helva bölgesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Debeş ailesine ait sanayi tesisini ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıktı.

İsrail askerlerinin son dönemde Kabir Helva bölgesindeki yıkım ve inşaatı durdurma kararlarını artırdığı belirtildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarihi alanlardaki ihlallerini artırırken, Filistinliler, İsrail'in eylemlerinin Batı Şeria'nın toprak kontrolünü genişletmek ve yerleşim faaliyetlerini desteklemek için yapıldığını belirtiyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.