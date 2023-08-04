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Dünya

Filistin topraklarında bu yıl Yahudi yerleşimcilerin 591 saldırısı kaydedildi

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarında bu yıl Yahudi yerleşimciler tarafından 591 saldırı vakasının kayıtlara geçtiğini, bunların Filistinlilerin ölümüne ve mülklerinin zarar görmesine neden olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Filistin topraklarında bu yıl Yahudi yerleşimcilerin 591 saldırısı kaydedildi Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Cenevre

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, BM'nin Batı Şeria'da 2023'ün ilk 6 ayında Yahudi yerleşimciler kaynaklı 591 olayı kayıtlarına geçirdiğini aktararak, bu olayların Filistinlilerin ölümüne, mülkünün zarar görmesine neden olduğunu söyledi.

İşgal altındaki bölgede her ay ortalama 99 olay yaşandığını ve 2022'de aylık 71 olan ortalamaya kıyasla yüzde 39'luk artışın olduğunu kaydeden Laerke, "2022'deki bu tür olayların sayısı, bunları kayıt altına almaya başladığımız 2006'dan bu yana zaten en yüksek seviyedeydi." dedi.

Laerke, bu yıl OCHA'nın yerleşimci şiddeti nedeniyle 399 kişinin yerinden edildiğini belgelediğini ifade etti.

Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi ve Filistinli çobanların otlak alanlarına erişimi kaybetmesi gibi sebeplerle Filistinlilerin bazı köylerinin tamamen boşaldığını belirten Laerke, "Filistinlilerin evlerini terk etmelerinin diğer nedenleri arasında İsrail makamlarınca evlerinin ve diğer mülklerinin yıkılma tehdidi yer alıyor." diye konuştu.

Laerke, doğrudan etkilenen 60 Filistinli çobanın insani ihtiyaçlarını acil olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunun altını çizen Laerke, bu durumun Filistinlilerin geçim kaynakları, gıda güvenliği ve temel hizmetlere erişimleri üzerindeki etkileri nedeniyle insani ihtiyaçları derinleştirdiğini kaydetti.

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