Dolar
30.18
Euro
32.91
Altın
2,034.17
ETH/USDT
2,237.50
BTC/USDT
40,046.00
BIST 100
8,117.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Gazze'de mobil iletişim hizmetlerine erişim başladı

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde aşamalı olarak mobil iletişim hizmetlerine yeniden erişim sağlandığını duyurdu.

Hacer Çakır  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Gazze'de mobil iletişim hizmetlerine erişim başladı

Ramallah

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne yönelik hizmetlerin kesilmesinden 2 gün sonra şirketten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İletişim hizmetlerinin (mobil, internet ve sabit hat) tam olarak geri dönmesi, teknik ekiplerimizin çalıştığı ve giderek tehlikeli hale gelen saha koşullarına bağlıdır." ifadesi kullanıldı.

Filistin Telekomünikasyon Şirketinden pazartesi yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de savaşın başladığı ekim ayından bu yana onuncu kez internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiği duyurulmuştu.

Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 12 Ocak'ta başlayıp 8 gün sürmüş, İsrail'in düzenlediği saldırılarda ana dağıtım hatları zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi
Mazerete bağlı yer değiştirme yapamayan öğretmenlere yeni hak tanındı
Güngören'de metro istasyonunun yürüyen merdiven basamakları yerinden çıktı
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 31'inci yılında anıldı

Benzer haberler

Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Gazze'de mobil iletişim hizmetlerine erişim başladı

Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Gazze'de mobil iletişim hizmetlerine erişim başladı

Uluslararası gazeteci kuruluşlar, AB'den Gazze'de gazetecilerin korunmasını istedi

Gazze'de saldırılarda ölenlerin rastgele defni nedeniyle salgın hastalıkların yayılması endişesi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 25 bin 700'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 25 bin 700'e çıktı
İsrail güçleri Batı Şeria'da son 24 saatte 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da son 24 saatte 35 Filistinliyi gözaltına aldı
Hollandalı eski diplomat Van Dam'a göre Gazze'deki durumdan Batılı ülkeler de sorumlu

Hollandalı eski diplomat Van Dam'a göre Gazze'deki durumdan Batılı ülkeler de sorumlu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet