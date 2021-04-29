Filistin seçimlerine Hamas'ın listesi olarak girecek 'Kudüs'te Buluşalım' ertelenme ihtimaline karşı çıkıyor
Filistin seçimlerinde Hamas'ın listesi "Kudüs'te Buluşalım", mayıs ayında düzenlenmesi planlanan genel seçimlerin ertelenmesini kabul etmediklerini ifade ediyor.
Ramallah
İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistin seçimleriyle ilgili tutumunu açıklamaması, Filistinli liderlerin milletvekili seçimlerini görüşmek üzere bu akşam bir araya geleceği toplantıda seçimlerin belirli olmayan bir tarihe ertelenmesi yönünde karar alabileceği spekülasyonlarına yol açıyor.
Filistin yönetiminin, 15 yıl aradan sonra yapılması planlanan genel seçimleri, İsrail'den henüz işgal altındaki Kudüs'te oy kullanılabileceğine ilişkin cevap alamaması nedeniyle belirsiz bir tarihe erteleyebileceği eğilimde olduğu öngörülüyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere üst düzey Filistinli yetkililer, birçok defa işgal altındaki Doğu Kudüs'ün müstakbel bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olduğu gerekçesiyle seçimlerin Kudüs'süz yapılamayacağını dile getirdi.
Filistin yönetimi, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin de seçimlere katılmasını isterken Tel Aviv yönetimi, Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te yapılmasına izin verip vermeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
"Kudüs seçimlerin ertelenmesi için bir bahane olarak öne sürülemez"
"Kudüs'te Buluşalım" listesi sözcüsü Ala Hamidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs şehri de dahil olmak üzere tüm Filistin topraklarında seçim yapılmasını desteklediklerini kaydetti.
Kudüs'ün seçimlere katılması konusunda İsrail'in onayına bağlı kalınamayacağını kaydeden Hamidan, ayrıca Kudüs'ün seçimlerin ertelenmesi konusunda bir bahane olarak öne sürülemeyeceğini vurguladı.
Hamidan, seçim haklarına sahip çıkıp bu hakları dayatabileceklerini, bu şekilde Kudüs meselesinin yeniden aktif bir hale geleceğini ve bu meselenin tüm Filistinlilerin birleşmesi için bir kıvılcım olabileceğini söyledi.
"Seçimlerin ertelenmesi fikrini kabul etmiyoruz." diyen Hamidan, seçimlerin ertelenmesinden sonra yaşanabileceklere ilişkin şunları dile getirdi:
"Burada soru, ertelemeden sonra ne olacağı. Filistin sahasını kim garanti edebilir? Değişim ve seçimler için can atan gençlerin hayal kırıklığının sorumluluğunu kim üstlenir?"
İsrail'in, adaylara yönelik gözaltıları
Hamidan, İsrail işgal güçlerinin, adaylara yönelik gözaltılarla seçim sürecini karmaşık bir hale getirmeye çalıştığını kaydetti.
"Kudüs'te Buluşalım" listesindeki adayların maruz kalabileceği tüm risklere rağmen seçim hazırlıklarına devam ettiğini ifade eden Hamidan, şunları söyledi:
"İşgal güçleri, seçim sürecinin başarısız olmasını istiyor. Adayların ve destekçilerin seçim hazırlıklarını ve çalışmalarını etkilemek için celp ve gözaltı kampanyası yürütüyor."
Hamidan, seçimlerin bedelinin ağır olabileceğinin farkında olduklarını ancak çalışmalarına devam ettiklerini ve bu tür gözaltı eylemlerinin kendilerini daha da güçlendireceğini belirtti.
Hamaslı yetkili, uluslararası toplumdan, İsrail'in yürüttüğü gözaltı operasyonlarının engellenmesi ve adayların korunması konusunda rolünü üstlenmesini istedi.
Hamidan, Kudüs'te Buluşalım listesinin, Filistinliler arasında uzlaşıyı sağlama ve bölünmüşlüğü sona erdirme yolundaki adımlardan biri olması nedeniyle seçim sürecinde devam etme kararı aldığını aktardı.
15 yıl aradan sonra gelen Filistin seçimleri
Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 28 Eylül 1995'te Washington'da imzalanan "Geçiş Aşaması Anlaşması"nda , Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin açık bir hüküm yer alıyor. Anlaşma, seçimlerin Doğu Kudüs'teki İsrail Posta Kurumu'na bağlı postanelerde gerçekleştirilmesini gerektiriyor.
Filistin'de ilk olarak 1996'da milletvekili seçimleri, daha sonra 2005'te devlet başkanlığı ve 2006'da da bir kez daha milletvekili seçimleri bu maddeye dayanarak gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.