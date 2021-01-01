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Dünya

Filistin polisi karantinaya rağmen cuma namazı kılmak isteyenlere müdahale etti

Filistin polisi, Filistin yönetimince işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamında ilan edilen karantina uygulamasına rağmen bölgedeki cami çevrelerinde cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti.

Esat Fırat   | 01.01.2021
Filistin polisi karantinaya rağmen cuma namazı kılmak isteyenlere müdahale etti

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin polisinin Batı Şeria'nın Beytullahim ile Kalkiliya kentleri ve Beytullahim'e bağlı Husan beldesinde namaz kılmak isteyen Filistinlilere müdahale ettiği belirtildi.

Tanıklar, Filistinlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen karantina uygulamasını delerek bölgedeki camilerde cuma namazı kılmaya çalıştığını aktardı.

Polisin tüm uyarılarına rağmen toplu namaz kılmaya devam eden cemaate müdahale ettiğini ifade eden tanıklar, Filistinlilerin de polise taşlarla karşılık verdiğini kaydetti.

Filistin polisinin namaz kılmak isteyenlere müdahale etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle beraber, çok sayıda kullanıcı Filistin yönetimine ve polisine tepki gösterdi.

Filistin makamlarından olaylara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Batı Şeria'da 17 Aralık ila 2 Ocak tarihleri için 19.00- 06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

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