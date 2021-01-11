Filistin: Netanyahu ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarını çılgınca ele geçirmeye çalışıyor
Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 800 yeni konut inşa etme kararını kınadı.
Ramallah
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 800 yeni konut inşa etme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bu karar İsrail'in, Filistin topraklarını çalma girişimlerini destekleyen mevcut ABD yönetimi gitmeden zamanla yarıştığını gösteriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarını çılgınca ele geçirmeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu konut inşa faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.
Netanyahu, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.