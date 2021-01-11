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Dünya

Filistin: Netanyahu ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarını çılgınca ele geçirmeye çalışıyor

Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 800 yeni konut inşa etme kararını kınadı.

Qais Omar Darwesh Omar,Çağrı Koşak   | 11.01.2021
Filistin: Netanyahu ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarını çılgınca ele geçirmeye çalışıyor

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 800 yeni konut inşa etme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu karar İsrail'in, Filistin topraklarını çalma girişimlerini destekleyen mevcut ABD yönetimi gitmeden zamanla yarıştığını gösteriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarını çılgınca ele geçirmeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu konut inşa faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Netanyahu, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" duyurmuştu.

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