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Dünya

Filistin lideri Abbas: Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açmak için elimizi uzattığımızı söyledik

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden yönetimiyle ikili ilişkileri güçlendirmek için yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi.

Ali Semerci   | 10.11.2020
Filistin lideri Abbas: Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açmak için elimizi uzattığımızı söyledik

İstanbul

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in merhum lideri Yasir Arafat'ın 16. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Filistin devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Abbas, "ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Biden'ı ve yardımcısını (Kamala Harris) tebrik ettik. Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açmak için elimizi uzattığımızı söyledik." dedi.

Abbas, bu tutumunun, ikili ilişkileri güçlendirme, özgürlük, bağımsızlık, adalet ve onura ulaşma, bölgede ve dünyada herkes için barış, güvenlik ve istikrar için çalışma arayışından kaynaklandığını belirtti.

Devlet Başkanı Abbas, son 4 yılda birçok engellerle karşılaştıklarını, bu sürede ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planı, İsrail'in ilhak planı ve Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme anlaşmalarıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

İşgal sona erene ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devleti şekillenene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Abbas, gelecek yıl başında uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısını yeniledi.

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında vefat etmişti.

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