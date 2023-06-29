Dolar
26.05
Euro
28.38
Altın
1,904.18
ETH/USDT
1,840.50
BTC/USDT
30,220.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin: Kur'an-ı Kerim yakılması nefret ve ırkçılığın bir ifadesidir

Filistin, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını "İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik nefret ve ırkçılığın bir ifadesi" olarak değerlendirerek kınadı.

Mücahit Aydemir  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Filistin: Kur'an-ı Kerim yakılması nefret ve ırkçılığın bir ifadesidir

Kudüs

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de nefret dolu bir aşırılık yanlısı tarafından İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik nefret ve ırkçılığın bir ifadesi olarak Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasının yakılması ve ona saygısızlık edilmesi suçunu kınıyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin, “insan hakları ilkelerine, hoşgörü değerlerine, diğerini kabul etmeye, demokrasiye ve tüm dinlerin mensupları arasında barış içinde bir arada yaşama değerlerine karşı açık bir saldırı” olduğu vurgulandı.

Açıklamada “Bu ırkçı eylemin ifade özgürlüğüne tamamen aykırı olduğu ve dünyadaki milyonlarca Müslüman'ın hissiyatına dokunduğu" kaydedildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Altun: NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler İslam karşıtı teröristlerin yıkıcı davranışlarına izin veremez
İki bina arasına sıkışan kurbanlık koyunu itfaiye kurtardı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi

Filistin: Kur'an-ı Kerim yakılması nefret ve ırkçılığın bir ifadesidir

Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor

ABD'den İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılması olayına "saygısız ve incitici" yorumu

ABD'den İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılması olayına "saygısız ve incitici" yorumu
Ürdün: Kur'an-ı Kerim yakılması kabul edilemez bir tahrik ve ırkçılık eylemidir

Ürdün: Kur'an-ı Kerim yakılması kabul edilemez bir tahrik ve ırkçılık eylemidir
Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet