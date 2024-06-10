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Dünya

Filistin Kızılayı: Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması, Gazze halkını toplu cezalandırmadır

Filistin Kızılayı, İsrail'in 7 Mayıs'ta Gazze tarafını ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalmasının Gazze'deki Filistinliler için "toplu cezalandırma" olduğunu bildirdi.

Mehmet Alaca  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Filistin Kızılayı: Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması, Gazze halkını toplu cezalandırmadır

Ankara

Filistin Kızılayı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de artan kıtlığa ilişkin açıklama yaptı.
İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını ele geçirerek bölgede kara saldırısına başlamasının Gazze'deki açlığı tırmandırdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail işgali, Gazze Şeridi'nde yaklaşan şiddetli kıtlık ortamında Refah Geçidi'ni kapatmaya devam ediyor. Gazze'deki Filistin halkına uygulanan bu toplu cezalandırma, yalnızca Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı'nın Mayıs'taki Geçici Tedbirler Kararı'nın ve uluslararası insani hukukun doğrudan ihlali anlamına da geliyor."

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refahbölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişilerini de önemli derecede etkiliyor.

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