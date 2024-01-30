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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Han Yunus'taki merkezimize ve Emel Hastanesine baskın düzenledi

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan merkezleri ile Emel Hastanesine baskın düzenlediğini duyurdu.

Iyad Nabolsi, Hacer Çakır  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Han Yunus'taki merkezimize ve Emel Hastanesine baskın düzenledi

İstanbul

Kızılaydan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin, Han Yunus'taki Kızılay binasının avlusu ile Emel Hastanesine baskın düzenlediği ve ateş açtığı belirtilen açıklamada, her iki yerdeki çalışanlar ile buralara sığınan insanlardan mekanları boşaltmalarının istendiği aktarıldı.

İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 bin 636 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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