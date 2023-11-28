Filistin Kızılayı: İnsani yardım yüklü 31 tır Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildi
İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara"nın beşinci gününde, yardım taşıyan 31 tır ile bir yakıt tankerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildiği bildirildi.
İstanbul
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, bir yakıt tankeri ile içilebilir su, gıda ve diğer insani yardım malzemeleri yüklü 31 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmek üzere olduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, gönderilen yakıt Gazze Şeridi'nin kuzeyinde görev yapan ve çalışmaları durma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 7 Kızılay ambulansı için kullanılacak.
Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine yakıt tankerinin girişini engelliyor
Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderilen yakıt tankerinin girişini engellediğini duyurdu.
Filistin Kızılayından, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gönderilen yakıt tankerinin girişini engellemesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail işgal güçleri, kısa süre önce Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmesi gereken bir yakıt tankerinin girişini engelliyor." ifadelerine yer verildi.
Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, bir yakıt tankeri ile su, gıda ve insani yardım malzemesi taşıyan 31 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmek üzere olduğu belirtilmişti.
Yakıt tankerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde görev yapan ve çalışmaları durma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 7 Kızılay ambulansı için kullanılacağı aktarılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.