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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin: İsrail'in topladığı vergi gelirleri için Norveç'le varılan mutabakat mali krizi çözemeyecek

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in topladığı vergi gelirlerinin Filistin'e transferi için Norveç'le varılan anlaşmanın sorunu çözemeyeceğini söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Filistin: İsrail'in topladığı vergi gelirleri için Norveç'le varılan mutabakat mali krizi çözemeyecek

Ramallah

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında konuştu.

İsrail'in Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerine işaret eden Iştiyye, "İsrail hâlâ paralarımızı tümüyle alıkoymaya devam ediyor ve şu ana kadar hiçbir meblağı transfer etmedi." dedi.

Filistin yönetimi olarak Gazze'ye havale ettikleri meblağı teslim alması için Norveç'le anlaşma sağladıklarını dile getiren Iştiyye, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail de bu düzenlemeye göre alıkoyduğu meblağların ve Norveç'e transfer olacak meblağların bize teslim edilmemesini şart koştu. Ve İsrail hâlâ söz konusu paraları Norveç'e havale etmedi. Bu düzenleme, paralarımızın tümünü alma hakkını bize sağlamıyor. Dolayısıyla bu uygulamayla mali krizimiz çözülmüyor."

Başbakan Iştiyye, Filistin'in Gazze Şeridi'ne aktardığı meblağlar olarak Norveç'e transfer edilecek meblağın 800 milyon şekel (223 milyon dolar) olduğunu açıkladı.

İsrail Bakanlar Kurulu, 3 Kasım 2023'te Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Bunun üzerine, 5 Kasım 2023'te Filistin yönetimi vergi fonunu almayı reddettiğini açıklamıştı.

Norveç Dışişleri Bakanlığından 19 Şubat'ta yapılan açıklamada, Norveç'in, İsrail tarafından Filistin yönetimi adına toplanan ve 7 Ekim'den sonra durdurulan süreci üstlendiği belirtilmişti. Açıklamada, İsrail'in topladığı vergiyi Norveç'e transfer etmesi ve Norveç'in de Gazze için ayrılanın dışındaki meblağı Filistin yönetimine göndermesi şeklinde işleyeceği ifade edilmişti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

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