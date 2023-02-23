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Dünya

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı konut inşasına verdiği onayı kınadı

Filistin yönetimi, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı bin konutun inşası için verdiği onayı kınadı.

Mahmut Geldi   | 23.02.2023
Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı konut inşasına verdiği onayı kınadı

RAMALLAH

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını sessizce ilhak etmeye odaklı ırkçı sömürge politikası bağlamında yasa dışı yeni konutların inşasına onay verdiğine dikkat çekildi.

İsrail makamlarının Batı Şeria'da yasa dışı bin konutun inşasına verdiği onayın kınandığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin söz konusu adımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) oy birliğiyle yapılan açıklamayı ve uluslararası kararları "hafife aldığı" ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'nin ilgili kararlarını uygulayacak adımlar atması talebinde bulunulan açıklamada, Filistinlilere de uluslararası korumanın sağlanması çağrısı yapıldı.

Yahudi yerleşimcilere bağlı Kanal 7 televizyonu, İsrail Planlama ve İnşaat Yüksek Konseyi'nin, Batı Şeria'nın güneyindeki "Gush Etzion" yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasını onayladığını duyurmuştu.

İsrail yönetiminden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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