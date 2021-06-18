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Dünya

Filistin, İsrail ile yapılan Kovid-19 aşı takası anlaşmasını iptal etti

Filistin yönetimi, İsrail ile varılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takası anlaşmasını İsrail'den gelen aşıların yakında son kullanma tarihilerinin dolacak olması nedeniyle iptal etme kararı aldı.

Mustafa Deveci   | 18.06.2021
Filistin, İsrail ile yapılan Kovid-19 aşı takası anlaşmasını iptal etti

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Başbakan Muhammed Iştiyye'nin İsrail ile varılan aşı takası mutabakatının iptal edilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Bakan Keyle, bu kararın İsrail'in takas için verdiği aşıların son kullanma tarihinin kısa süre içinde dolacak olması nedeniyle alındığını ifade etti.

Filistin ile İsrail, bu sabah 1 milyondan fazla Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısını takas etme konusunda mutabakata varmıştı.

Mutabakat çerçevesinde İsrail stoklarındaki 1 ila 1,4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını Filistin yönetimine verecekti.

Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.

İsrail, varılan takas anlaşması kapsamında bugün 100 bin doz Kovid-19 aşısını Filistin Sağlık Bakanlığına teslim etmişti.

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