Filistin: İsrail hükümeti, Batı Şeria'da Filistin Devleti'nin kurulma şansını zayıflatan politikalar izliyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Toprağı Müdafaa Ulusal Ofisi'nin internet sayfasından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinde benzeri görülmemiş bir artış yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail hükümetinin bu faaliyetler kanalıyla Filistin Devleti'nin kurulma şansını zayıflatan "yeni kolonyal defacto bir durum" dayattığı kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki bu eğilimin İsrail'de yaklaşan seçimlerle birlikte Başbakan Binyamin Netanyahu'dan da destek gördüğü ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 9 Nisan'da gizli bir şekilde 34 yeni yerleşim birimi kurma kararı aldığı, bu yeni planla birlikte mevcut İsrail hükümeti döneminde onaylanan yerleşim sayısının 102'ye çıktığı, Smotrich'in de bunu tarihi bir başarı olarak gördüğü vurgulandı.

Bu kolonyal genişlemenin İsrail içinden uyarılar aldığı, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Batı Şeria'daki bu kaçak yerleşimlerin korunması için artan güvenlik yükünün ordunun kapasitesi üzerinde oluşturacağı etkiden endişe duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in, "Cenin'in güneyindeki El-Fendekumiya köyünde tarım arazilerine el koyma, Selfit kentinin kuzeyinde geniş toprakları buldozerlerle tahrip etme, yüzlerce zeytin ağacını sökme, köy ve kasabaların giriş çıkışlarını kapatma" gibi bir dizi ihlalde bulunduğuna işaret edildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin de özellikle Kuzey Ağvar'da Filistinli çiftçilerin topraklarına gitmesine engel olduğu, tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşimler kurarak Filistinlileri topraklarından çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

Bu politikaların sadece toprakları ele geçirmekle sınırlı kalmayıp Filistinlilerin ekmek kapısını kapattığı, Filistinli bedevi topluluklar arasındaki bağlantıyı koparan yeni coğrafi bir durum oluşturduğu ve halkı göçe zorladığı vurgulandı.

Ayrıca bu politikaların, iki devletli çözüm olasılığını baltalayan, bölgedeki barış ve istikrar şansını tehdit eden bir "oldubittiyi" dayattığı kaydedildi.

