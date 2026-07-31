Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını sistematik şekilde yoğunlaştırıyor

PCHR'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail askerlerinin evleri, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları, barınma merkezlerini, sivillerin toplandığı alanları ve sivil araçları hedef alan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Gazze Şeridi'nde yaşamın temel unsurlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan kapsamlı bir politikanın parçası olduğu ifade edilerek, bunun kitlesel öldürmeler, geniş çaplı yıkım, aç bırakma ve zorla yerinden etme uygulamalarıyla yürütüldüğü vurgulandı.

PCHR saha araştırmacılarının son günlerde Gazze’nin çeşitli bölgelerinde kayda aldığı çok sayıda saldırıya da yer verildi.

Buna göre, 30 Temmuz’da Han Yunus’un Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu 8 yaşındaki Ratil Mahmud Musa Abdullah ile dayısı Abdullah Nasır Abdulfettah el-Belavi’nin hayatını kaybettiği, 3 çocuğun ağır yaralandığı kaydedildi.

Gazze kentindeki Rimal Mahallesi’nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlenen saldırıda 28 yaşındaki Ahmed Muin Muhammed el-Ankar’ın yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Deyr el-Belah ve Gazze kentinde bazı mahalleler için tahliye uyarıları yapıldıktan sonra bazı evler ile bir caminin hedef alındığı, çok sayıda konutun ve sivil altyapının zarar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze kentinde bir apartman dairesine, Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah, Cibaliya ve Han Yunus’ta sivillerin bulunduğu çeşitli noktalara yönelik saldırılarda da can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı kaydedildi.

PCHR'nin açıklamasında, İsrail askerlerinin sivillerin bulunduğu yerleşim alanları, evler, barınma merkezleri ve sivil araçlara yönelik saldırılarının, sivil can kayıplarını artırmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, Gazze’de işlendiği kaydedilen soykırım ve diğer uluslararası suçların durdurulması için acil adım atılması, sivillerin korunması, sorumluların hesap vermesinin sağlanması ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararlarının uygulanması talep edildi.