Filistin İnsan Hakları Merkezi: Filistinli esirlere yönelik ihlallerde benzeri görülmemiş artış var Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), İsrail'in Filistinli esirlere yönelik ihlallerinde, özelikle işkence, zorla kaybetme ve keyfi tutuklama konularında "benzeri görülmemiş" bir artış yaşandığını bildirdi.

Gazze merkezli PCHR, 17 Nisan Filistinli Esirler Günü münasebetiyle yayımladığı açıklamada, İsrail'in "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" olarak nitelendirilebilecek uygulamalarıyla binlerce Filistinli esiri, hayatlarını tehdit eden ağır tutukluluk koşullarında tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, "Filistinli Esirler Günü'nde işkence, zorla kaybetme ve keyfi tutuklamalarda benzeri görülmemiş bir artışa tanık oluyoruz." denildi.

İsrail hapishanelerinden serbest kalan Filistinli esirlerin tanıklıklarına dikkat çekilen açıklamada, esirler tanıklıkları, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin şiddet, uykusuz bırakılma, aç bırakılma, tıbbi ihmal ve cinsel şiddet gibi çeşitli ağır işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belgelediği kaydedildi.

Birçok Filistinli esirin tek kişilik hücrelerde tutularak avukatları, aileleri veya Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle görüştürülmediği aktarılan açıklamada, İsrail makamlarının ayrıca zorla kaybetme suçu sayılacak düzeyde Filistinli yüzlerce esirin akıbetini gizlemeye devam ettiği ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin Filistinli esirlere yönelik artırdığı ihlallerin, 7 Ekim 2023'ten beri uygulanan sistematik ihlallerin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu ihlaller çerçevesinde kadın, çocuk ve hayati sektörlerde çalışan işçiler de dahil Filistinli halkına karşı toplu gözaltı operasyonları yürüttüğüne işaret edildi.

Açıklamada, Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten beri hayatını kaybeden Filistinli sayısının 89 olduğu ancak gerçek rakamın bunun çok daha üstünde olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Filistinli esirlere yönelik çıkardığı idam yasasına da değinilen açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cezalandırma politikalarında tehlikeli bir tırmanış yaşandığı uyarısında bulundu.

Uluslararası topluma acil çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'e yaptırım uygulanması ve keyfi gözaltı operasyonlarında tutuklanan esirlerin serbest bırakılması talep edildi.

Son verilere göre İsrail hapishanelerinde 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 idari tutuklu bulunuyor.