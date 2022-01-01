Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,735.10
BTC/USDT
47,317.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı

Filistin hükümetinde iki bakanlığı kapsayan kabine değişikliği yapıldığı bildirildi.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 01.01.2022
Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı

Ramallah

Filistin Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı görevine Ziyad Heb er-Rih, Vakıflar Bakanlığı görevine ise Hatim el-Bekri'nin getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bakanlıkları, Başbakanlık görevini devraldığı 2019 yılından bu yana Muhammed İştiyye'nin üstlendiği hatırlatılarak, yeni bakanların bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önünde yemin edeceği bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığı koltuğunu devralan Heb Er-Rih, Filistin Koruyucu Güvenlik Servisi Başkanlığı görevini yürütürken, Vakıflar Bakanlığı'na getirilen Yüksek Yargı Konseyi üyesi Bekri ise Halil'deki İslami Hayır Kurumu Başkanlığı görevini üstleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti
İtalya'da 144 bin 243 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da etkisini sürdürüyor
Yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti 2022'nin ilk aylarında devrede

Benzer haberler

Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı

Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı

Batı Şeria'da İsrail güçleriyle yaşanan arbedede 6 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki gösterilere müdahalesinde 15 Filistinli yaralandı

İsrail polisinden Kudüs'teki 'işgal ve yerleşim karşıtı' protestolara müdahale

İsrail polisinden Kudüs'teki 'işgal ve yerleşim karşıtı' protestolara müdahale
Hamas yöneticilerinden 'İsmail Rıdvan' Mucize kurtuluş karesini seçti

Hamas yöneticilerinden 'İsmail Rıdvan' Mucize kurtuluş karesini seçti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğiz