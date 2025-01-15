Filistin: Hamas, İsrail'in Gazze'den çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi
Filistin kaynakları tarafından, "Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi." denildi.
Ankara
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