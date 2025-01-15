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Dünya

Filistin: Hamas, İsrail'in Gazze'den çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

Filistin kaynakları tarafından, "Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi." denildi.

Ekip  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Filistin: Hamas, İsrail'in Gazze'den çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

Ankara

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