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Dünya

'Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak'

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmesini kınadı.

Mehmet Nuri Uçar,Qays Abu Samra   | 11.08.2019
'Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak'

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahaleye tepki gösterilerek, "Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak ve ona yönelik planları boşa çıkaracaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma ve ilgili uluslararası örgütlere İsrail'in işlediği suçlara ve Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı seslerini yükseltmeleri çağrısında bulunuldu.

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Tişa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 37 Filistinli yaralanmış, 14’ü hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etmişti.

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