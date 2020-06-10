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Dünya

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE bölgedeki ABD ve İsrail'in komplo politikalarının uygulayıcısıdır

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme ısrarıyla "bölgedeki ABD ve İsrail'in komplo politikalarının uygulayıcısı olduğunu" gösterdiğini belirtti.

Safiye Karabacak   | 10.06.2020
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE bölgedeki ABD ve İsrail'in komplo politikalarının uygulayıcısıdır

Gazze

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirme ısrarıyla "bölgedeki ABD ve İsrail'in komplo politikalarının uygulayıcısı olduğunu" gösterdiğini belirtti.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, BAE ile İsrail arasındaki normalleşme hızının artması, bu ilişkinin iki ülke arasında doğrudan uçuşların yapılmasına kadar ulaşması, Filistin davasına ve Arap dünyasının bu dava uğruna yaptığı fedakarlıklara ihanet olarak nitelendirildi.

"BAE, açık veya gizli yollarla İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye devam ederek adeta normalleşmenin yol göstericisi ve Arap bölgesindeki siyonistler ile ABD'nin komplo politikalarının uygulayıcısı olduğunu doğrulamak istiyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, başta BAE halkı olmak üzere tüm hürriyet sever kitlelere normalleşmeye karşı mücadele çağrısı yapıldı.

BAE'ye ait Etihad Airways dün Filistin'e tıbbi malzeme yardımı iddiasıyla İsrail'e ikinci kez doğrudan sefer düzenlemişti.

İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE'nin yakınlaşması dikkati çekiyor.

BAE yönetimi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim 2018'de İsrail ulusal marşı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen dönemin İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak, gözyaşı dökmüştü.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak, konuşma yapmıştı.

Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

BAE yönetimi, Expo 2020 Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.

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