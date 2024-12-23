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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin: Gazze soykırımında uluslararası sistemin yetersizliği "suç ortaklığı noktasına" ulaştı

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında uluslararası sistemin etkisiz kaldığını ve yetersiz kalmasının "suç ortaklığı noktasına ulaştığını" belirtti.

Aysar Alais, Çağrı Koşak  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Filistin: Gazze soykırımında uluslararası sistemin yetersizliği "suç ortaklığı noktasına" ulaştı

İstanbul

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, BMGK, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve tehcir savaşını durdurmakta başarısız olmakla suçlandı.

Gazze'de yaşananların, "uluslararası toplumun yanı sıra dünya kamuoyu ve uluslararası yargıya karşı saygısızlık" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Uluslararası alanda bu kararlara saygı gösterilmesi ve uygulanması konusundaki yetersizlik ve utandıran başarısızlık, şüpheli suç ortaklığı noktasına ulaştı." denildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik 443 gündür "soykırım ve yerinden etme savaşını sürdürdüğü" vurgulanan açıklamada, "sivillere yönelik katliamların ve Gazze'nin kuzeyini tamamen boşaltıp yok etmeye yönelik saldırıların devam ettiği" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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