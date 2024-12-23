Filistin: Gazze soykırımında uluslararası sistemin yetersizliği "suç ortaklığı noktasına" ulaştı
Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında uluslararası sistemin etkisiz kaldığını ve yetersiz kalmasının "suç ortaklığı noktasına ulaştığını" belirtti.
İstanbul
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sorumlu olduğu ifade edildi.
- Gazze'nin kuzeyindeki "son kale" Kemal Advan Hastanesi, İsrail saldırılarına direniyor
- İsrail'in 443 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
- Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'in Kemal Advan Hastanesinde katliam yapabileceği uyarısı
- Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
- Papa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "büyük zalimlik" olarak nitelendirdi
Açıklamada, BMGK, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve tehcir savaşını durdurmakta başarısız olmakla suçlandı.
Gazze'de yaşananların, "uluslararası toplumun yanı sıra dünya kamuoyu ve uluslararası yargıya karşı saygısızlık" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Uluslararası alanda bu kararlara saygı gösterilmesi ve uygulanması konusundaki yetersizlik ve utandıran başarısızlık, şüpheli suç ortaklığı noktasına ulaştı." denildi.
İsrail'in Filistinlilere yönelik 443 gündür "soykırım ve yerinden etme savaşını sürdürdüğü" vurgulanan açıklamada, "sivillere yönelik katliamların ve Gazze'nin kuzeyini tamamen boşaltıp yok etmeye yönelik saldırıların devam ettiği" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusunun, Gazze kentindeki el-Cela Caddesi'nde bir aracı hedef alması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi pic.twitter.com/sGpsgEei77— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 22, 2024
İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.
"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.
Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.