Euro
6.40
Dolar
5.83
BIST 100
96,030.47
Altın
1,523.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'in AA foto muhabirini yaralamasına tepki

Filistin Gazeteciler Sendikası, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Cadallah'ın İsrail askerleri tarafından hedef alınarak yaralanmasını kınadı.

Yaser Albanna,Sümeyye Özer   | 30.08.2019
Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'in AA foto muhabirini yaralamasına tepki

Gazze

Filistin Gazeteciler Sendikası, Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın İsrail askerleri tarafından hedef alınarak yaralanmasını kınadı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, foto muhabir Cadallah'ın hedef alınmasının İsrail'in günbegün sergilediği şiddeti gizlemeyi hedefleyen sistematik bir saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2222 sayılı gazetecilerin korunmasına ilişkin kararının uygulanması istendi.

Bugün, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde Gazze'de görev yapan ve gösterileri takip eden AA foto muhabiri Ali Cadallah kauçuk kaplı mermiyle başından vurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'in AA foto muhabirini yaralamasına tepki

Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'in AA foto muhabirini yaralamasına tepki

İsrail askerleri Gazze sınırında 30'u gerçek mermiyle olmak üzere 54 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı

Gazze'deki saldırıların failleri belirlendi

Gazze'deki saldırıların failleri belirlendi
Heniyye'den Gazze'deki patlamalarla ilgili 'komplo' değerlendirmesi

Heniyye'den Gazze'deki patlamalarla ilgili 'komplo' değerlendirmesi

Gazzeli kadınlar nakış yaparak 'kanseri' unutmaya çalışıyor

Gazzeli kadınlar nakış yaparak 'kanseri' unutmaya çalışıyor