Filistin Futbol Federasyonu Üyesi: İsrail Futbol Federasyonu, Gazze'de soykırım yapan rejimin bir parçasıdır

AA muhabirine açıklama yapan Nasrallah, Filistin Futbol Federasyonu'nun daha önce birçok kez bu konuda FIFA'ya itirazlarını ilettiğini belirtti.

Nasrallah, "Ancak FIFA, yasa dışı yerleşim yerlerindeki kulüplerin 1967'de işgal edilen Filistin topraklarındaki spor faaliyetlerini durdurma yönünde bir karar çıkarmak istemiyor." dedi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub'un, FIFA Olağan Kongresi'nde İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'la tokalaşmayı reddetmesine dair Nasrallah, "Bu duruş, her özgür Filistinliyi temsil ediyor. Bu ayrıca, İsrail hükümeti tarafından dökülen Filistin kanını savunan bir duruştur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten beri on binlerce Filistinliyi katlettiği saldırılara dikkati çeken Nasrallah, şunları kaydetti:

"İsrail Futbol Federasyonu, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza soykırım yapan rejimin bir parçasıdır. Recub'un sergilediği duruş da Filistin halkının yaşadığı acılarla uyumludur."

İşgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı yerleşim yerlerindeki kulüplere dair Nasrallah, "Filistin Futbol Federasyonu olarak, FIFA'nın her kongresinde yerleşimcilerin kulüplerinin uluslararası hukuk uyarınca işgal altındaki Filistin topraklarında oynamayı bırakmaları gerektiğini hatırlattık." diye konuştu.

FIFA'nın uluslararası hukuka uygun olan bu talebi dikkate alması çağrısında bulunan Nasrallah, bu talebi daha fazla geciktirmenin ise İsrailli yerleşimcilerden yana taraf tutma anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Kanada'da yapılan 76. FIFA Kongresi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Recub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suliman'ı sahneye davet etmişti.

Recub, Infantino'nun Filistin ve İsrailli temsilcilere hitaben "Beraber çalışalım" demesine ve tokalaşmalarını istemesine tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin bir video paylaşan Recub, "İsrail Futbol Federasyonu temsilcisiyle tokalaşmayı reddederek açık ve ilkesel bir tutum aldık." demişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 601 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri ise İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarında en az 824 Filistinli yaşamını yitirdi.