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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde hâlâ 60 Filistinli kadın bulunuyor

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında son olarak dün gece İsrail hapishanelerinden 30'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde hâlâ 60 Filistinli kadın bulunuyor

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde hâlen 60 Filistinli kadın esir bulunduğunu bildirdi.

Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki kadın esirlere ilişkin bilgi verdi.

Serahine, İsrail hapishanelerinde 56'sı 7 Ekim'den sonra gözaltına alınanlar olmak üzere hâlen 60 Filistinli kadın esir bulunduğunu belirtti.

Serahine, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatında şu ana kadar 33 kadın esirin serbest bırakıldığını kaydetti.

Hamas ile İsrail arasında 24 Kasım'da varılan esir takası mutabakatı kapsamında birinci grupta 24, ikinci grupta 6 Filistinli kadın esir serbest bırakılmıştı.

Son olarak dün gece İsrail hapishanelerinden 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli esir salıverilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında son 4 günde Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

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