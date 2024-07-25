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Dünya

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, 7 Ekim’den beri 91 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’in, 7 Ekim 2023'ten bu yana 91 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığını bildirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ömer Erdem  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, 7 Ekim’den beri 91 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerim kentinde gazeteci Hazim Nasır’ın gözaltına alınmasıyla İsrail’in Gazze’ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinli gazetecilerin sayısının 91’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 6’sı kadın 53 gazetecinin hala gözaltında olduğu, bunlardan 16’sının ise Gazze Şeridi'nden olduğu ifade edildi.

İsrail’in idari tutukluluk uygulaması kapsamında 17 gazetecinin de hapiste olduğunu açıklayan Filistinli örgüt, İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda dün akşamdan bu yana en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 9 bin 800 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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