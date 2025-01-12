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Dünya

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Gazze'deki politikalarını sürdürmek için zaman kazanma oyunu oynuyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de 16 aydır devam eden politikalarını tamamlamak için "zaman kazanma oyununa" devam ettiğini belirtti.

Aysar Alais, Ömer Erdem  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Gazze'deki politikalarını sürdürmek için zaman kazanma oyunu oynuyor

Ramallah

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, uluslararası toplumu ve onun kararlarını küçümseyerek soykırım, tehcir ve ilhak savaşını tamamlamak ve Batı Şeria'daki mevcut siyasi, hukuki ve tarihi gerçekliği değiştirmek için zaman kazanma oyununa devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma İsrail'i saldırılarını derhal, ön koşulsuz ve mutlak bir öncelik olarak durdurmaya zorlamak için hukuki ve ahlaki cesaret gösterme çağrısı yapıldı.

Esir takası ve saldırıların durdurulması için müzakereler sürüyor

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki heyetin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği açıklanmıştı.

Heyetin Doha'ya gönderileceğinin duyurulmasından önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçilmiş başkan Donald Trump'ın ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff ile bir araya gelmişti.

Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 8 Ocak'ta İsrail ve Hamas arasında müzakereler sürerken Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduklarını söylemişti.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Muhalefet ve esirlerin aileleri Netanyahu'yu, esir takası anlaşması dahil olmak üzere Hamas'la "savaşı durdurmaya yönelik" bir anlaşma yapılmasını baltalayacak imkansız koşullar koyarak esirlerden vazgeçmek ve onları Gazze Şeridi'nde ölüme terk etmekle suçluyor.

İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli tutulurken, Hamas'ın elinde ise 99 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.

Hamas, ellerindeki onlarca esirin, İsrail'in rastgele saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı.

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