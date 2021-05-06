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Dünya

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek

Mehmet Şah Yılmaz   | 06.05.2021
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maliki'nin 7 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak ayrıca Filistin ve Kudüs bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir." ifadesi kullanıldı.

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