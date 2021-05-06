Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek
Ankara
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maliki'nin 7 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak ayrıca Filistin ve Kudüs bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.