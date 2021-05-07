Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir
Ankara
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir." dedi.
Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.