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Dünya

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir

Enes Canlı   | 07.05.2021
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir Fotoğraf: Cem Özdel / AA

Ankara

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir." dedi.

Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

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