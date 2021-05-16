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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Filistin Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yönelik saldırılarda 10 binden fazla kişi yerinden edildi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Halime Afra Aksoy   | 16.05.2021
Filistin Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yönelik saldırılarda 10 binden fazla kişi yerinden edildi

Ramallah

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, bir çocuğu sağ olarak kurtardı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesinin İsrail'in saldırılarını ele almak üzere gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanları düzeyindeki çevrim içi olağanüstü toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki halk aleyhinde suç işlediğini ve şiddet uyguladığını belirten Maliki, "Gazze'ye yönelik devam eden barbarca bombalamalar, 10 binden fazla Filistin vatandaşının yerinden edilmesine ve bölgenin dört bir yanında yüzlerce evin yıkılmasına yol açtı." dedi.

Maliki, Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek "Araplara ölüm" diye slogan atan sömürgecilerin terör saldırıları dahil işgal güçlerine ait ordu ve polis gibi tüm imkanlarıyla saldırılara yoğunlaştığını ifade etti.

İsrail'in suçları karşısında uluslararası cephe oluşturulması çağrısı

İİT'den İsrail'in suçlarına ve tehlikeli tırmanışına güçlü şekilde engel olmak için uluslararası bir cephe oluşturulmasını isteyen Maliki, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve uluslararası mahkemeleri bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Maliki, İsrail'le normalleşmenin "ırkçı sistemi" desteklemek anlamına geldiğini vurgulayarak, barışa ulaşmadan, İsrail'in Arap ve Filistin topraklarındaki işgalini sonlandırmadan bu ırkçı, sömürge sistemiyle normalleşmenin ve bu konudaki aceleciliğin apartheid rejimine destek ve onun suçlarına ortak olmak olduğunu kaydetti.

İİT, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın talebiyle gerçekleştirilecek toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarındaki özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların ele alınacağı ifade edilmişti.

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