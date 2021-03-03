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Dünya

Filistin Dışişleri Bakanı: Biden yönetiminin Filistin meselesinde yapılan yanlışlardan dönmesini bekliyoruz

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD'de Joe Biden yönetiminin eski başkan Donald Trump döneminde yapılan yanlışlardan dönmesini beklediklerini belirtti.

Qais Omar Darwesh Omar,Çağrı Koşak   | 03.03.2021
Filistin Dışişleri Bakanı: Biden yönetiminin Filistin meselesinde yapılan yanlışlardan dönmesini bekliyoruz

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD'de Joe Biden yönetiminin eski başkan Donald Trump döneminde yapılan yanlışlardan dönmesini beklediklerini belirtti.

Arap Birliği'nin Kahire'deki Bakanlar Zirvesi'ne katılan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, "Biden yönetiminin Filistin meselesinde yapılan yanlışlardan dönmesini bekliyoruz." dedi.

Maliki, "Biden döneminde, Filistin meselesinin çözülmesine yönelik hiçbir fırsatı kaçırmamalıyız. Uluslararası hukuka dayalı her türlü girişime olumlu yaklaşım göstermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Önceki ABD yönetiminin birçok "yasa dışı karara" imza attığını belirten Maliki, yeni yönetimin bu adımlardan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Maliki, Biden yönetiminin ABD - Filistin ilişkilerinin düzeltilmesine katkıda bulunması durumunda, bu adıma olumlu karşılık vereceklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına yapılan mali yardımları tamamen durdurması gibi tartışmalı kararlara imza atan eski Başkan Donald Trump yönetimi, son olarak Yüzyılın Anlaşması adı verilen sözde Orta Doğu barış planı ve Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmelerini kabul ettirme çabasıyla öne çıkmıştı.

İsrail yanlısı tutum sergileyen Trump, zengin ülkelere Filistinlilere mali yardımı kesmeleri çağrısında bulunmuştu.

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