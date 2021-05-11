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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki şehitlerden dolayı Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.

Qais Omar Darwesh Omar,Hamdi Yıldız   | 11.05.2021
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas'ın aldığı karar uyarınca, ülkede dini ibadetlerin dışında herhangi bir bayram kutlaması yapılmayacak, yas dolayısıyla bayraklar yarıya indirilecek.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

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