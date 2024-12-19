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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Bölgede istikrarın sağlanması için Filistin'in BM'ye tam üye olması gerekiyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için, ülkesinin Birleşmiş Milletlere tam üye olması ve uluslararası alanda daha fazla tanınması gerektiğini söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, İbrahim Khazen, Ekrem Biçeroğlu  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Bölgede istikrarın sağlanması için Filistin'in BM'ye tam üye olması gerekiyor

Ramallah

Abbas, Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistinlilerin her gün katliam ve soykırımın yanı sıra aç bırakma ve zorla yerinden etme politikalarına maruz kaldığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım girişinin sağlanması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının derhal uygulanması gerektiğini vurgulayan Abbas, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki sorumluluğunu üstlenmesini ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlamasını istedi.

Abbas konuşmasında "Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için, Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletlere tam üye olması ve uluslararası alanda daha fazla tanınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abas ayrıca, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesi için mali destek sağlanması çağrısında bulundu.


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