Euro
9.36
Dolar
7.95
BIST 100
1,150.49
Altın
1,893.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin’den İsrail’in okul yıkımını durdurması için uluslararası topluma müdahale çağrısı

Filistin hükümeti, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da bir okulu yıkma girişimini durdurması için uluslararası kurum ve kuruluşlara müdahale çağrısı yaptı.

Esat Fırat   | 08.10.2020
Filistin’den İsrail’in okul yıkımını durdurması için uluslararası topluma müdahale çağrısı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Filistin hükümeti nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Batı Şeria’daki Ramallah kentinin doğusunda yer alan ve "C bölgesi" sayılan bölgedeki Ras Et-Tin okulunu yıkmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, okulun yakın zamanda, Fransa, Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İrlanda, İspanya, İsveç ve İngiltere’nin ortak finansmanıyla yapıldığına dikkat çekilerek, okulda 50 öğrencinin eğitim gördüğü kaydedildi.

Uluslararası topluma İsrail’in yıkımını durdurması için müdahale çağrısı yapılan açıklamada, okulun Filistinli 35 bedevi ailenin yaşadığı bölge halkına hizmet verdiği vurgulandı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, İsrail güçleri, 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 18 bin 129 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

Filistin’den İsrail’in okul yıkımını durdurması için uluslararası topluma müdahale çağrısı

Filistin’den İsrail’in okul yıkımını durdurması için uluslararası topluma müdahale çağrısı

İsrail’deki Netanyahu karşıtı gösteriler kısıtlamalara rağmen sürüyor

BM: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor

Hamas'tan Filistinli liderleri 'nankörlükle' suçlayan Suudi Prens'e tepki

Hamas'tan Filistinli liderleri 'nankörlükle' suçlayan Suudi Prens'e tepki
Moskova'nın Karabağ siyaseti

Moskova'nın Karabağ siyaseti
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Filistinli polislere gözaltı

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Filistinli polislere gözaltı